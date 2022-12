Met een lach door je dag

Stefan ziet iedere dag als hij naar werk rijdt dezelfde goedlachse vrouw. Maritza verkoopt kranten aan voorbijrijdende bestuurders in Santa Maria. Ook als je geen krant koopt, krijg je een vriendelijke groet, grote lach en wenst ze je veel “bendishon.” Soms staat ze aan het einde van de dag ook nog ergens anders loten te verkopen. Stefan wilde haar verassen met iets wat háár dag zou opvrolijken. Wij hebben geregeld dat Maritza een complete make-over kreeg, gevolgd door een professionele fotoshoot! Eerst werd er flink geshopt bij Gazini te Saliña, vervolgens ging Maritza in de make-up bij Jurinella, en daarna gefotografeerd door Michael van Drunen. Deze mooie foto is vervolgens in de krant geplaatst. Dank Maritza en Stefan, voor al jullie goede energie.

