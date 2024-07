Agent ontslagen wegens trekken dienstwapen

Een politieagent is ontslagen wegens wangedrag. De politiemedewerker zou zijn wapen onterecht hebben getrokken in een horecagelegenheid op Saba. Uit het disciplinair onderzoek van het Korps Politie Caribisch Nederland blijkt dat de agent op dat moment niet in functie was. Het onderzoek, uitgevoerd door het Bureau Interne Zaken en de Rijksrecherche, toonde aan dat de medewerker ernstige verplichtingen had geschonden. Begin januari werd hij op non-actief gesteld, en begin mei werd het voornemen tot ontslag aangekondigd. Na het verstrijken van de bezwaarperiode is het ontslag nu definitief.