Air Belgium stopt met vluchten op Curaçao

Air Belgium vliegt vanaf maart niet langer naar Curaçao. Dat meldt de website Luchtvaartnieuws.nl. Tot en met halverwege januari wordt er nog één tot twee keer per week naar Curaçao en Punta Cana gevlogen. Ook in de voorjaarsvakantie vinden er nog een aantal vluchten plaats, maar daarna beëindigt Air Belgium de lijndienst naar de twee Caribische bestemmingen. Volgens een woordvoerder zou Curaçao niet genoeg Belgische reizigers trekken om in aanmerking te komen voor rechtstreekse vluchten. Eerder deze maand werd bekend dat ook KLM een flink aantal vluchten gaat schrappen naar Curaçao.

