Akkoord hervormingen ondertekend

Staatssecretaris Raymond Knops, Premier Eugene Rhuggenaath en minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina hebben vanochtend een politiek akkoord voor structurele hervormingen en ontwikkelingen ondertekend. Daarvoor zal Curaçao de komende vijf jaar intensief met Nederland gaan samenwerken, met kans op verlenging. Een centrale rol is de komende jaren weggelegd voor het COHO, Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Dit is een commissie van drie leden, waarvan er twee door Nederland benoemd zullen worden en één lid door Curaçao. Het akkoord zal pas later ook in te zien zijn voor de bevolking van Curaçao.