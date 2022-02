De politie heeft gisteren drie bouwplaatsen geïnspecteerd. De controle vond plaats in samenwerking met de arbeidsinspectie en de belastingdienst. In totaal werden er 77 personen nagetrokken. Zij bleken allemaal over een werkvergunning te beschikken. De politie gaat de komende intensief controleren op illegale arbeid bij bouwlocaties.

