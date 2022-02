Onderwijsvakbond DOEN protesteert tegen uitbetaling vakantiedagen ex-ministers

Een groot deel van de leraren overweegt om uit het onderwijs te stappen. Ze voelen zich niet gewaardeerd. Dat zegt onderwijsvakbond DOEN. Dat de regering bijna 1 miljoen gulden aan de ministers van het kabinet-Rhuggenaath gaat uitbetalen, heeft de onvrede vergroot. De oud-ministers hebben recht op het geld vanwege niet opgenomen vakantiedagen. Oneerlijk, zegt DOEN. Docenten leveren al bijna twee jaar loon in. Bovendien bekostigen ze vaak zelf het materiaal om les te kunnen geven. Er is al jaren niet in het onderwijs geïnvesteerd, omdat er geen geld zou zijn.

