Ambtenaar verduisterde geld bij Veterinaire Zaken

Een vrouw die bij Veterinaire Zaken werkte moet bijna 9000 gulden terugbetalen. De vrouw had ongeveer 20.000 gulden ontvreemd. Ook vervalste ze haar salarisslips en werkgeversverklaring om een autolening bij de bank te kunnen sluiten. Dit meldt het Antilliaans Dagblad. De vrouw wordt door het OM vervolgd in de zaak die de naam Daktari heeft gekregen. De ambtenaar heeft een groot deel van het ontvreemde geld al terugbetaald. De vrouw zou in het verleden al zijn betrapt op het verduisteren van geld. Ook zou ze gokverslaafd zijn.