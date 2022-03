Staking bij ADC

Werknemers van het laboratorium ADC zijn sinds gisteren in staking. Volgens de ambtenarenvakbond Abvo is er sprake van een langer lopend conflict. De werkonderbreking heeft geen invloed gehad op de dienstverlening van het landslaboratorium. De actievoerende werknemers verzamelden zich bij het Abvo-gebouw waar diverse pijnpunten aan bod kwamen. Zo wil de vakbond de cao-onderhandelingen hervatten. Ook de korting van 12,5 procent op het salaris ziet de bond als een probleem. De ADC-leiding is het oneens met de staking. Het laboratorium hanteert het principe: no work no pay.

