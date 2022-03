Curaçaose derde bij internationale Miss Transverkiezing

De op Curaçao woonachtige Sofia Colmenarez is onlangs derde geworden bij de Miss Trans Star International 2022. Colmenarez vertegenwoordigde Venezuela bij de schoonheidsverkiezing in Spanje. Miss Nicaragua werd gekroond tot de winnaar. In totaal deden er 28 transvrouwen aan de verkiezing mee. De Miss Trans Star verkiezing wordt sinds 2010 gehouden. De winnaar ontvangt een kroon en prijzengeld. De organisatie wil met de verkiezing de zichtbaarheid van de transgemeenschap vergroten.