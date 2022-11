Ambtenaren belastingdienst ontevreden over Silvania

Werknemers van Inspectie & Ontvanger zijn het zat dat minister van Financiën Javier Silvania via zijn Facebook-pagina met grote regelmaat schrijft over het werk van de ambtenaren. Een groep werknemers van de Belastingdienst heeft de hulp ingeroepen van vakbond ABVO om te praten over hun ontevredenheid. Als ambtenaren kunnen ze niet in het openbaar over de situatie praten. Werknemers hielden vandaag met enkele vertegenwoordigers van de vakbond een vergadering in de hal van het WTC om hun ongenoegen te uiten. Silvania gaat vanmiddag naar de WTC en heeft om drie uur een overleg met de directie van de Belastingdienst om te praten over restitutie.