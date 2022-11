‘Nederland zal moeten betalen voor klimaatverandering op Caribische eilanden’

Nederland zal de rekening moeten betalen voor de gevolgen van de klimaatverandering op de Caribische eilanden. Dat zegt hoogleraar Rob van Gestel volgens Radio 1. Greenpeace heeft deze week in de Tweede Kamer gezegd dat zij een rechtszaak voorbereiden om de Nederlandse Staat te dwingen iets te doen tegen de klimaatverandering op Bonaire. Ook op de andere eilanden, waaronder Curacao, zijn de gevolgen van de klimaatverandering zichtbaar. Van Gestel, hoogleraar op de Tilburg University, sprak eerder deze week tijdens een rondetafelconferentie van de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer over de gevolgen van het klimaat in het Caribisch gebied van het Koninkrijk.