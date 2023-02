De overheidsdiensten sluiten morgen en op 21 februari eerder. Dat meldt het ministerie van BPD. De ministerraad is akkoord gegaan om ambtenaren op deze dagen een halve dag vrij toe te kennen. Vanaf 12.00 uur zijn zij vrij. Dat is als de dienst het toestaat. Dat betekent dat de overheidsdiensten na 12.00 uur niet open zijn voor publiek. De halve vrije dag is vanwege de tienerparade morgen en de afscheidsparade op 21 februari.