Curaçao en Aruba op grijze EU-lijst

Curaçao en Aruba zijn geplaatst op de grijze lijst van de Europese Unie. Dat komt doordat de regelgeving ten aanzien van de automatische informatie-uitwisseling nog niet voldoende op orde is. Op 14 februari is de nieuwe EU-lijst gepubliceerd. De lijst bestaat uit twee categorieën: de ‘zwarte lijst’ en de ‘grijze lijst’. Landen die volgens de EU niet voldoen aan de criteria worden gevraagd hun belastingwetgeving aan te passen. De EU let onder andere op eerlijke belastingheffing en invoering van de OESO-richtlijnen oftewel de minimumstandaarden voor bedrijven die in het buitenland zakendoen.