Ambtenaren krijgen ook middag vrij

Ambtenaren mogen ook vanmiddag thuis blijven. Dat heeft minister Ornelio ‘Kid’ Martina iets na twaalf uur vandaag bekend gemaakt. Vanochtend had de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening al aangegeven dat ambtenaren ‘s ochtends thuis mochten blijven als gevolg van de black-out die nog steeds niet opgelost is. Het gaat alleen om ambtenaren in niet-vitale functies die niet op het werk hoeven te verschijnen en overheidspersoneel dat werkt bij diensten waarbij geen generator aanwezig is.