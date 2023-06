Minister Cijntje: Situatie is onacceptabel!

Minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje noemt de blackout van vandaag ‘onacceptabel’. Hij zegt via sociale media dat hij als minister verantwoordelijk is voor Aqualectra, maar als burger zegt hij de zoveelste stroomuitval niet te kunnen accepteren. Curaçao is volgens hem al bezig om afspraken te maken met buitenlandse deskundigen die de situatie van de stroomvoorziening komen doorlichten. Cijntje heeft voor vandaag een speciale ministerraad bijeen geroepen om over het probleem te praten en een duurzame oplossing te vinden. Hij zegt dat de bevolking op hem kan rekenen en dat hij zijn uiterste best zal doen om de problemen met de stroomvoorziening op te lossen.

Hij zegt verder als minister zijn verantwoordelijkheid te nemen, maar benadrukt dat de directie van Aqualectra die ook moet nemen.