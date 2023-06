‘Slavernij-onderzoek maakt noodzaak tot herstelbetalingen alleen maar groter’

Uit historisch onderzoek blijkt dat het Huis van Oranje heel veel geld heeft verdiend aan het slavernijverleden. Dat maakt de noodzaak tot het doen van herstelbetalingen door Nederland en het geven van excuses door de koning alleen maar groter. Dat zegt oud-minister president van de Nederlandse Antillen, Suzy Camelia-Römer, in een reactie tegen het ANP.

Camelia-Römer zegt niet verbaasd te zijn over de uitslag van een onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit heeft laten voeren op verzoek van Tweede Kamerleden. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes omgerekend naar hedendaagse prijzen zeker 545 miljoen euro verdiend hebben aan de Nederlandse kolonies, waar slavernij wijdverbreid was.

Volgens Camelia-Romer maakt dit de noodzaak tot het doen van herstelbetalingen alleen maar groter. Maar volgens haar dan wel herstelbetalingen aan de staat en op basis van een programma, niet aan individuen. Er moet volgens de oud-premier geld komen op het terrein van onderwijs, volksgezondheid en economie. Dat zijn volgens haar punten waar je de effecten van kolonialisme en slavernij nog ziet. Ook zouden volgens haar onderzoeksinstituten op de voormalige koloniën moeten worden gefaciliteerd, zodat er met een niet-Europese blik historisch onderzoek kan worden gedaan.