Kapitein breekt heup bij val op pier Caracasbaai

Een bejaarde man is vanmiddag bij Caracasbaai pijnlijk ten val gekomen. De kapitein was net aangemeerd en wilde zijn boot vastknopen, daarbij kwam hij ten val. De man lijkt daarbij zijn heup te hebben gebroken. Hij kon niet meer opstaan en bleef liggen op de pier, in afwachting van ambulancepersoneel. De kapitein is naar het ziekenhuis gebracht. Op sociale media zijn beelden van de man te zien nadat hij ten val is gekomen en niet meer kan opstaan.