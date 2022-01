Ambulance botst met SUV, rijdt door naar ziekenhuis

Gisteravond is een ambulance op de Julianabrug in botsing gekomen met een SUV. De ambulancechauffeur besloot om door te rijden naar het ziekenhuis. In de ambulance werd op dat moment namelijk een patiënt vervoerd die met spoed naar het CMC gebracht moest worden. De bestuurder van de SUV besloot om achter de ambulance aan te rijden. Nadat de patiënt bij de spoedeisende hulp werd overgedragen is de schade op het ziekenhuisterrein afgehandeld met de politie.

