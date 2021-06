De Amerikaanse Forward Operating Locations op Curaçao heeft een nieuwe bevelhebber in de persoon van Donald Morris. Hij verving vorige week John McCoy die tijdens een ceremonie het commando formeel aan Morris overdroeg. Het nieuws is nu pas door de FOL naar buiten gebracht. De nieuwe bevelhebber is vóór zijn benoeming divisiehoofd geweest van een luchtmachtbasis in Arizona.