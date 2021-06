Tijdelijke wijziging Tax Holiday

De Tax Holiday wordt tijdelijk al eerder uitgekeerd aan investeerders. Dat maakte Minister van Financiën Javier Silvania bekend. De belastingvrijstelling moet er voor zorgen dat er meer grond wordt ontwikkeld voor verkoop of huur. Eerder was de voorwaarde voor de Tax Holiday dat tachtig procent van het project beschikbaar wordt gesteld aan buitenlanders. Door de pandemie zijn er alleen niet zoveel buitenlanders op het eiland. Daarom is nu tijdelijk besloten om deze bij te stellen naar twintig procent. Het ministerie van Financiën denkt dat dit een investering van circa 180 miljoen gulden kan opleveren in 2021.