Een Amerikaanse cruisetoeriste is zaterdag vedronken. Het incident gebeurde bij Playa Lagun. De toeriste was samen met haar gezin gaan zwemmen bij de baai. Op een bepaald moment zagen mensen de vrouw drijven in het water. Het slachtoffer werd aan de kant gebracht voor reanimatie. Ook het toegesnelde ambulancepersoneel probeerde tevergeefs haar leven te redden. De identiteit van het verdrinkingsslachtoffer is nog niet bekendgemaakt.