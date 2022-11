Startschot 25-jarig jubileum Willemstad op Werelderfgoedlijst

4 december is het 25 jaar geleden dat Willemstad geplaatst is op de Unesco Werelderfgoedlijst. Deze hele week wordt daarbij stilgestaan. Vandaag werd het startschot gegeven voor deze herdenkingsweek. Bijna negenhonderd scholieren gaan deze dagen op excursie naar Kura Hulanda. Daar krijgen ze informatie over de monumentale panden op het terrein. In het weekend barsten de festiviteiten los. Op 3 december is het Waterfort Festival met als overkoepelend thema ‘Verleden, heden en toekomst’. De organisatie is in handen van pensioenfonds APC, de eigenaar van het Plaza Hotel, en het team van Kaya Kaya. Zondag is de open monumentendag in het Stegengebied in Otrobanda.