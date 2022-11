VODC operationeel

De ongedocumenteerden in Blok 1 in de SDKK gevangenis gaan binnenkort verhuizen. Het nieuwe Vreemdelingenopvang Detentiecentrum (VODC) is operationeel. Een groep van dertig ongedocumenteerden die onlangs zijn opgepakt verblijven al in het gerenoveerden detentiecentrum. De rest gaat deze week over. Ook het meubilair en de apparatuur verhuizen deze week van Blok 1 naar het gloednieuwe gebouw. Dat meldt het ministerie van Justitie. Het VODC voldoet aan internationale normen voor vreemdelingenopvang. De bouw is grotendeels gefinancierd door Nederland. In totaal is er plek voor 70 personen.