Andrelton Simmons bij Chicago Cubs

De Curaçaose honkballer Andrelton Simmons maakt een overstap in de Major League Baseball. In het nieuwe seizoen speelt hij voor de Chicago Cubs. De sportclub en de honkballer tekenden een eenjarig deal van 4 miljoen dollar. De 32-jarige Simmons zat hiervoor een jaar bij de Minnesota Twins. Zijn contract was 10,5 miljoen dollar waard. De korte stop heeft in zijn prijzenkast 4 Golden Gloves staan, de prijs voor de beste verdedigende speler per seizoen op een bepaalde positie. Simmons speelde al ruim 1000 wedstrijden in de MLB. Tijdens de pandemie worstelde de Curaçaoënaar met depressie en zelfmoordgedachten. In 2020 meldde hij zich af tijdens de laatste week van het reguliere seizoen van de Los Angeles Angels. Hij vond het moeilijk om zich op honkbal te concentreren terwijl zoveel mensen worstelden tijdens de COVID-19-pandemie.