Anti-foltercomité kritisch op gevangeniswezen

Het Antifoltercomité CPT is zeer kritisch op de omstandigheden in gevangenissen en vreemdelingendetentie op Aruba en Curaçao. Vorig jaar mei bezocht het Europees Comité gevangenissen, politiebureaus en detentiecentra binnen het Koninkrijk. De cellen in de gevangenissen op Aruba en Curaçao werden vuil en vervallen aangetroffen. Een aantal had schimmel op de muren. De ruimtes waren krap voor het aantal gevangenen dat er was ondergebracht. Ook waren er geen passende toiletten voor mensen met een beperking. Inmiddels zijn de zeecontainers op Aruba en de vreemdelingenbarakken op Curaçao niet meer in gebruik. Afgelopen dinsdag werden het rapport en de reactie van het Nederlandse kabinet erop behandeld in de Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid.