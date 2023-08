ANWB-borden gerestaureerd

Het ministerie van VVRP is bezig met de restauratie van de iconische ANWB-borden. Deze wegbewijzeringsborden zijn in 1956 met de hand geschilderd en geplaatst op Curaçao, waar ze nog steeds staan. Vrijwel nergens in Nederland zijn deze historische ANWB-verkeersborden nog te zien in het straatbeeld. Het VVRP-ministerie heeft aannemersbedrijf Orion Belt in de armen genomen voor het opknappen van de verkeersborden. Alle ANWB-borden worden onder handen genomen.