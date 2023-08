Dean Gorré interim-bondscoach Curaçao

Dean Gorré is na het ontslag van Remko Bicentini aangesteld als interim-bondscoach van Curaçao. Het is slechts tijdelijk, want de voormalig speler van onder andere Ajax en Feyenoord is naar voren geschoven voor de komende vier interlands. Gorré was al technisch directeur bij Curaçao en ook bondscoach van Suriname. Curaçao hoopt zich voor het WK voetbal van 2026 in de VS, Canada en Mexico te plaatsen. Doordat de organiserende landen uit de CONCACAF komen, maakt Curaçao meer kans op een ticket via de kwalificatie in Midden-Amerika.