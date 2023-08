Verkiezingsdatum Sint Maarten bekend

De verkiezingen van Sint Maarten vinden op 11 januari plaats. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Nieuwe politieke partijen kunnen zich tot 11 oktober registreren. Op 22 november moeten de partijen hun kandidatenlijst bij het stembureau inleveren, waarna zo’n anderhalve maand later de verkiezingen plaatsvinden. Het nieuwe parlement wordt vervolgens op 10 februari geïnstalleerd. Op 9 januari 2020 gingen de Sint Maartenaren voor het laatst naar de stembus. De National Alliance van huidig premier Silveria Jacobs werd de grootste partij met ruim 35 procent van alle stemmen. Dat was goed voor zes van de vijftien zetels in het parlement.