Aqualectra legt hoge boetes op

Wie aan de meters van Aqualectra heeft gesjoemeld of water en elektriciteit tapt is gewaarschuwd. Vanaf 1 november voert Aqualectra zware sancties in. Personen die het water-en elektriciteitsbedrijf oplichten kunnen een boete krijgen. Deze kunnen oplopen tot 20.000 gulden. Ook zal Aqualectra aangifte doen bij het constateren van onregelmatigheden. Overtreders lopen de kans vervolgd te worden door het OM, met alle gevolgen van dien. Het overheidsbedrijf verhaalt ook de kosten voor het corrigeren van de installaties op de overtreders. Daarnaast stuurt Aqualectra een rekening voor alle inkomsten die het misliep. Het bedrijf lijdt veel verlies door manipulaties aan het net. Klanten die wél netjes betalen draaien daarvoor op.

