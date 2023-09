Arbitragetribunaal geïnstalleerd voor claim tegen Nederlandse staat

De Nederlandse staat moet zich gaan verantwoorden in de hele Ennia-problematiek. Onlangs is een arbitragehof geïnstalleerd om de claim van een oud-directeur en minderheidsaandeelhouder van de verzekeraar te behandelen. Dat meldt Vigilante. Abdallah Androus eist dat Nederland de schade vergoedt die is veroorzaakt door de acties van de centrale bank. Hij eist 130 miljoen dollar. De behandeling van deze zaak vindt plaats in Londen. Hij wordt juridisch bijgestaan door Rutsel Martha. Binnenkort zal het hof ook in hoger beroep uitspraak doen over het leegroven van Ennia door aandeelhouder Ansary en zijn team. Eerder bepaalde de rechter dat ze ruim 1,1 miljard gulden moesten terugbetalen.

Dit is de tweede claim die is ingediend tegen de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Ook Nina Ansary heeft een claim van 990 miljoen dollar ingediend.

De in Libanon geboren Andraous werd in 2011 een investeerder op Curaçao. Hij kocht toen aandelen in Parman International BV. Dit bedrijf staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Door de noodregeling konden de Ennia aandeelhouders meer dan 4,5 jaar niet bij hun vermogen. Volgens Artikel 11 van het Verdrag Libanon-Nederland is het uiteindelijk het Koninkrijk der Nederlanden dat verantwoordelijk is voor de handelingen van de centrale bank.