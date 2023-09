Politie vraagt hulp bij lokaliseren ongedocumenteerden

De politie heeft gisteren slechts een aantal ongedocumenteerde migranten onderschept. Vermoedelijk zijn er nog meer volwassenen en minderjarigen die zich rond het gebied van de mijnmaatschappij hebben verstopt. De politie probeert hen zo snel mogelijk te lokaliseren. Heel waarschijnlijk hebben ze geen water bij zich. In de eerste plaats gaat de politie uit van een reddingsactie in verband met eventuele uitdroging en uitputting. Daarna bekijken de autoriteiten hoe ze doorgaan met de gebruikelijke procedures voor ongedocumenteerden.

Personen die een verdachte situatie opmerken of benaderd worden door vreemden kunnen de politie bellen via de telefoonnummers 911 of 917.