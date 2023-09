Stille veiling van kunstwerk ‘De Leusden’

Landhuis Bloemhof organiseert een stille veiling. Het kunstwerk ‘De Leusden’ van Roberto Tjon a Meeuw gaat onder de hamer. Het werk is onderdeel van zijn tentoonstelling Lanta! en is een herinnering aan een donker hoofdstuk uit de geschiedenis. ‘De Leusden’ is een statig metalen schip gemaakt uit ijzerresten en staat op een sokkel die gedrapeerd is met traditionele Surinaamse klederdracht. Het slavenschip liep op nieuwjaarsdag in 1738 door slecht weer vast op een zandbank, sloeg lek en begon te zinken. Uit vrees voor een opstand van de 650 tot slaaf gemaakten aan boord, timmerden de zeelieden alle uitgangen dicht waardoor de Afrikanen werden veroordeeld tot een zeemansgraf. De kunstenaar wil met het werk een positieve verandering teweegbrengen. De opbrengst van de veiling gaat naar het geven van surfles aan kansarme kinderen. De ‘live’ veiling staat gepland voor vrijdag 29 september.