Argentinië verslaat Curaçao met 7-0

Argentinië was deze dinsdagavond een maatje te groot voor het Curaçaose nationale voetbalteam. In Santiago de Estero won de wereldkampioen met 7-0. Voor Lionel Messi waren er twee mijlpalen: al in de eerste helft scoorde hij met drie goals de vijftigste hattrick uit zijn carriere, en interland doelpunt 100, 101 en 102. Bij rust stond het 5-0, in de tweede helft nam Argentinië gas terug en scoorde de ploeg ‘slechts’ twee keer, waaronder eenmaal Di Maria uit een strafschop na een handsbal van aanvoerder Cuco Martina.

Uitblinkers aan Curaçaose zijde waren Juninho Bacuna en keeper Eloy Room, die naast zeven tegentreffers ook een groot aantal prima reddingen kon noteren. Curaçao speelde het vriendschappelijke duel op uitnodiging van de Argentijnen. Op de billboards langs het veld was tijdens de wedstrijd reclame voor Curaçao als vakantiebestemming te zien.