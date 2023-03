De middagploeg van Damen Shiprepair is gisteren weer aan het werk gegaan. Daarmee kwam er een einde aan de staking bij de scheepswerf. Het personeel legde gisterenochtend het werk neer uit onvrede met het inhouden van de toelage voor overwerk. Een deel is ingezet in een timeback-regeling. De Landsbemiddelaar is ingeschakeld om tot een oplossing te komen. De onderhandelingen zijn nog gaande.