Arrestaties in verband met illegaal wapenbezit

De politie heeft dinsdagochtend twee personen aangehouden in verband met een onderzoek naar illegaal wapenbezit. Het gaat een 36-jarige Curaçaoënaar en een 34-jarige Venezolaanse. Ze zijn aangehouden in een huis Kaya Pita. Bij de arrestatie zijn verschillende spullen in beslag genomen, waaronder een vuurwapen, zes magazijnen aan munitie, drugs, geld en een auto van het merk Hyundai Veloster. De man en de vrouw zijn voorgeleid aan de hulpofficier van justitie en zitten voorlopig nog vast.