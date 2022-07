Osepa: Maakt Gevolmachtige minister zich schuldig aan bullying?

Statenlid Sheldry Osepa van regeringspartij PNP heeft dinsdag vragen gesteld over de Gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Carlson Manuel. Volgens Osepa maakt Manuel zich schuldig aan ‘bullying’ van medewerkers van het Curaçaohuis. Hij heeft hierover een reeks vragen gesteld aan minister-president Pisas. Eerder deze week werd bekend dat Manuel veiligheidscamera’s heeft laten installeren in het Curaçaohuis om de veiligheid van de werknemers te verhogen. Osepa heeft echter van werknemers begrepen dat de camera’s worden gebruikt om het personeel in de gaten te houden en wil duidelijkheid hierover van Pisas, die als premier verantwoordelijk is voor de Gevolmachtigde minister.