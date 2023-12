Atleten verbreken 16 nationale records

Verschillende atleten hebben onlangs topprestaties neergezet. De Curaçaose Atletiek Bond tekent na de laatste atletiekwedstrijd zestien nationale records op. Zo verbrak Rivka Goede het oude recordverspringen van Krishona Juliana uit 2016. Zij sprong 5 meter 89. Dat is 13 centimeter verder dan de vorige recordhoudster. In totaal deden 175 atleten van verschillende leeftijdscategorieën aan het toernooi mee. Meer informatie omtrent de winnaars en de resultaten van dit weekeinde en voorgaande

wedstrijden is te vinden op www.atletiek.nu