Bouw Pen Resort hervat

De bouw van het Pen Resort in Pietermaai is hervat. De minister van VVRP heeft op 28 november een nieuwe bouwvergunning verstrekt. Eerder trok de rechter deze vergunning in omdat het hotel te hoog zou worden. Het hoogste punt, de centrale hal, zou 20 meter hoog zijn. Terwijl de maximale bouwhoogte in dat gebied 8 meter is. De rechtszaak werd aangespannen door drie omwonenden. Zij waren bang dat het luxueuze resort zou leiden tot hinder. Ook vonden ze dat het ontwerp niet past bij het historische stadsdeel. Het ministerie van VVRP vindt nog steeds dat het ontwerp kan. Dat wordt in de nieuwe bouwvergunning beter uitgelegd.

Het hotel komt tussen twee historische panden: Cerro Bonito en Kas di Pueblo. De opening staat gepland voor het vierde kwartaal van 2025. The Pyrmont Hotel telt straks onder de Autograph Collection 300 luxueuze kamers, inclusief 25 historische luxe suites. Verder komen er onder andere acht restaurants en bars, twee zwembaden, een ballroom, kinderopvang en jongerenclub, een fitnesscentrum en een duik- en watersportcentrum. De 225 meter lange boardwalk wordt een eye-catcher.