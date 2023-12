OM eist 9 jaar celstraf voor 1e moord 2023

De man die de eerste moord van dit jaar pleegde moet 9 jaar de cel in. Althans als het aan het OM ligt. Gisteren werd de moordzaak voor de rechter behandeld. De verdachte zou op 7 februari zijn werkgever in het hoofd hebben geschoten. De eigenaar van de tire shop aan de Cas Coraweg was op slag dood. De verdachte Anthony B.T. wordt ook vervolgd voor vuurwapenbezit. Zijn advocaat pleit voor vrijspraak. De verdachte zou uit zelfverdediging hebben geschoten. Hij dacht dat zijn werkgever hem met een pistool bedreigde. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De man zou psychische problemen hebben. De rechter doet op 27 december uitspraak.