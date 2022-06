Authenticiteit Otrobanda moet blijven

Het is belangrijk dat Otrobanda authentiek blijft. Dat concludeert de Economenclub na een bezoek aan verschillende projecten in de wijk. Veel panden worden in Otrobanda opgekocht en opgeknapt door mensen met geld. Dat is goed voor de leefbaarheid, het aanzicht en het imago van de wijk. Aan de andere kant benadrukt de Economenclub dat het ook voor een deel een volksbuurt blijft voor Curaçaoënaars en migranten. Dat maakt Otrobanda zo uniek en zo moet het volgens de economen ook blijven.

Meer over authentiek Economenclub leefbaarheid Otrobanda