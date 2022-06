Onbekenden hebben vanmorgen weer een appartementencomplex in Kwartier beschoten. Eerder deze week werd er al minstens 22 schoten gelost op het pand aan de Zapotekenweg. Vandaag was het weer raak. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het motief is nog onbekend. Beeld: Tv Direct

Meer over Kwartier schietpartij zapotekenweg