Het Hof blikt in zijn jaarverslag ‘terug voor de toekomst’. Dat is het thema van het jaarverslag over 2021 dat gisteren aan minister van Justitie Hato is aangeboden. In 2020 functioneerde de rechtbank tien jaar als een zelfstandig orgaan sinds de ontmanteling van de Nederlandse Antillen. Daar wordt nu bij stilgestaan, omdat het jaarverslag over 2020 in het teken stond van de coronapandemie. Nu is er aandacht voor de positie van het Hof die sinds 10-10-’10 geldt. Ook wordt in het jaarverslag aandacht besteed aan bestuurswisselingen en spraakmakende zaken. De komende weken zal het jaarverslag ook worden aangeboden aan de ministers van Justitie van Aruba, Sint Maarten en Nederland.

Op de foto van links naar rechts: T. Rooijers (Directeur Bedrijfsvoering van het Hof), mr. M. Scholte (Vicepresident van het Hof), Hato (Minister van Justitie) en M. de Kort (President van het Hof).