Tijdens een verkeerscontrole op Bándabou heeft de politie een automobilist met marihuana aangehouden. De 34-jarige man had verschillende zakjes met marihuana, hasj en geld bij zich. De geestverruimende middelen en het geld zijn in beslag genomen. De verdachte zit in voorarrest voor het overtreden van de opiumwet. In totaal zijn er 54 voertuigen gecontroleerd. Daarvan hebben er 18 een bekeuring gekregen.

