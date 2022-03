Criminelen slaan weer toe bij McDonalds Dr Maalweg

De McDonalds op de Dr. Maalweg was gisteren voor de tweede keer in vijf dagen tijd het doelwit van criminelen. Dit keer gingen de verdachten met lege handen naar huis. Twee mannen in zwarte kleding probeerden het filiaal binnen te komen, maar het fastfood restaurant was al gesloten. De verdachten sloegen de glazen deur kapot, maar gingen er vervolgens toch vandoor.

Afgelopen donderdag werd de McDonald’s’ overvallen door twee gewapende jongens. De criminelen namen drie kassalades mee. De politie onderzoekt de overval.