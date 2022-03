Drie fever-auto’s en motor in beslag

De politie heeft dit jaar al drie auto’s en een motor in beslag genomen vanwege het stunten op straat. Zoals aangekondigd treedt de politie harder op tegen het fenomeen van feveren. Volgens de politie brengen fever rijders het verkeer in gevaar. De politie onderzoekt samen met het Openbaar Ministerie of de in beslag genomen voertuigen vernietigd kunnen worden. De rechter moet hiervoor toestemming geven. De politie is van plan om meer ‘stuntwagens’ van de straat te halen. Deze voertuigen zijn al in kaart gebracht.