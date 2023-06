Award voor meest uitmuntende vrouw uitgereikt

Alma Louise de Bode-Olton is de meest uitmuntende vrouw van Curaçao. Ze kreeg deze prijs tijdens de 20e jaarlijkse Female Leadership Conference. Volgens organisator Reyna Joe is de winnares letterlijk een grote persoonlijkheid. Ze begon haar carrière als chemisch specialist in het Nationaal Laboratorium en ging later rechten studeren. Ze vervolgde haar loopbaan als verdragsjurist bij de Dienst Buitenlandse Betrekkingen en werkte als diplomaat in Cuba en Trinidad & Tobago. Na haar pensioen werd ze predikant in de Episcopaalse kerk. Ze is de eerste gewijde vrouwelijke predikant op het eiland. Door het breken van het glazen plafond is De Bode-Olton een rolmodel voor andere vrouwen.