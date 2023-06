Caribische studenten moeten toch langer wachten op bsn-nummer

Het lukt nog steeds niet om Caribische studenten een burgerservicenummer te geven voordat ze in Nederland komen studeren. In België worden ze beter behandeld dan in Nederland, zegt de Nationale Ombudsman. Vorige week trok de Nederlandse Ombudsman wederom aan de bel. Tegen de beloftes in blijven nieuwe Caribische studenten problemen houden met de aanvraag van hun bsn-nummer. Hij waarschuwde hiervoor tijdens het Ipko. In november maakte het Nederlandse kabinet nog bekend dat Caribische studenten die in ‘Europees Nederland’ gaan studeren al voor hun vertrek via DUO een bsn-nummer zouden kunnen krijgen. Daarmee zouden ze alvast geregistreerd staan in de Nederlandse basisadministratie. Tot nog toe kunnen ze hun bsn-nummer alleen na aankomst in Nederland aanvragen. Dat zorgt voor vertraging en rompslomp bij het regelen van hun studiefinanciering en hun studenten-ov. Ook kunnen ze geen bankrekening openen en verzekeringen afsluiten. In april volgend jaar moet alles beter geregeld zijn.