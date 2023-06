Vrijspraak voor dodelijk verkeersongeval

Een 25-jarige man die in 2021 een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte is vrijgesproken. De man probeerde met spoed zijn gewonde vriend naar het CMC te brengen. De automobilist had te diep in het glaasje gekeken en reed bovendien zo’n 100 km per uur. Ook reed hij zonder rijbewijs. Zijn vriend was kort daarvoor beschoten. Deze schotwonden waren echter niet fataal. Het slachtoffer overleed uiteindelijk aan de gevolgen van het verkeersongeval. Hij droeg geen autogordel. Al had de verdachte die avond verschillende fouten gemaakt, volgens de rechter probeerde hij in deze bijzondere situatie zijn vriend te helpen door naar het ziekenhuis te sjezen.