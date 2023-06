Ipko afgesloten met ondertekening afsprakenlijst

Het Ipko in Den Haag werd gisteren afgesloten met de ondertekening van de afsprakenlijst. Onder voorzitterschap van VVD-Kamerlid Mariëlle Paul hebben delegaties van de parlementen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland gesproken over tal van onderwerpen. Zo is onder meer de doorwerking en verwerking van het slavernij- en koloniale verleden aan bod gekomen. Ook is gesproken over het onderwijs, met name de belemmeringen die Caribische studenten in Nederland ervaren. Maar ook de stand van zaken rondom het organiseren van de Koninkrijksconferentie, het klimaat en de ontwikkeling van een consensusrijkswet gegevensbescherming passeerden de revue. Daarnaast vonden werkbezoeken plaats naar het Mauritshuis en naar The Green Village van de TU Delft. Het volgende Ipko is van 20 tot en met 23 februari volgend jaar op Aruba.