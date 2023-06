Terugkeer basisbeurs ook voor Caribische studenten

De basisbeurs wordt weer ingevoerd. Studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen vanaf september daar ook gebruik van maken. De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel voor de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs. Studenten die daar recht op hebben, kunnen vanaf maandag 19 juni de basisbeurs aanvragen bij DUO. De terugkeer van de basisbeurs voor studenten in het hbo en wo zorgt voor meer financiële rust bij studenten. Ook wordt de aanvullende beurs verruimd. Uitwonende studenten ontvangen 274,90 euro per maand. In het komende studiejaar komt daar nog 164,30 euro bovenop. Deze extra uitkering is vanwege de sterk gestegen kosten van onder meer boodschappen en energie. Na een jaar vervalt deze tegemoetkoming. Een uitwonende student ontvangt daardoor in totaal bijna 440 euro aan basisbeurs. Voor het hele studiejaar is dat in totaal ruim 5.200 euro.

Aanvragen

Studenten die al in Nederland zijn en een bsn en een DigiD hebben, kunnen de basisbeurs vanaf 19 juni aanvragen via Mijn DUO. Aankomende studenten die nog in het Caribisch gebied zijn en al studiefinanciering aangevraagd hebben, kunnen de basisbeurs aanvragen via het formulier ‘Aanvragen basisbeurs voor studenten hoger onderwijs uit het Caribisch gebied’. Zij krijgen dit formulier deze week via een e-mail toegestuurd. Aankomende studenten die nog in het Caribisch gebied zijn en nog géén studiefinanciering hebben aangevraagd, kunnen de basisbeurs en andere onderdelen van de studiefinanciering aanvragen via het formulier dat te downloaden is op www.duo.nl/antillen.